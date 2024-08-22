Замминистра заявил, что Украина обеспечит образование в Курской области при необходимости: в МОН опровергли

Заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого о том, что Украина готова обеспечить образовательный процесс для детей в Курской области, является его личным мнением. Министерство образования и науки никаких официальных решений по обучению россиян не принимало.

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Об этом заявили в МОН в ответ на слова Винницкого по поводу обучения детей в Курской области украинскими педагогами. В министерстве подчеркнули, что заявление их должностного лица "не является официальной позицией МОН".

Винницкий предположил, что "если ситуация (в Курской области) будет продолжаться так, как она развивается сейчас", то уже в конце сентября или начале октября его коллегам придется "разрабатывать план обеспечения образования для несовершеннолетних" на территории страны-агрессора. Однако он подчеркнул, что "о каком-либо перемещении детей из Курской области на территорию Украины нет речи".

Хотя замминистра лишь предполагал "разработку плана обеспечения образования" для россиян, он заявил, что в МОН уже обсуждали возможность присоединения сельскохозяйственного техникума в Судже к Сумскому национальному аграрному университету.

"Есть сельскохозяйственный техникум в Судже. И курсирует идея о том, чтобы присоединить его к Сумскому национальному аграрному университету. Такая идея была озвучена, однако движений в эту сторону у нас пока нет", – сказал Винницкий.

"Отмечаем, что Министерством образования и науки никаких соответствующих официальных решений не принималось. Заявление Михаила Винницкого является исключительно его личным мнением и предположениями, и не является официальной позицией МОН", – в свою очередь заявили в МОН.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции в Курской области России президент Владимир Зеленский посетил приграничные районы Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом. По словам главы государства, под Курском взят под контроль еще один населенный пункт и захвачены новые пленные.

Как известно, Россия массово отправляет срочники практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор вновь нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочники на войну не будут попадать.

А тем временем российские власти запустили сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед внутренней аудиторией своих военных целей. А именно объяснением, почему путинская армия отдает приоритет наступлениям на Донбассе в Украине, а не срочному выдворению украинских войск из-под Курска.

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