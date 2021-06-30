Замглавы НБУ Рожкова отдохнула на джаз-фестивале во Львове с "командой мечты". Видео

Во Львове прошел международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021, на него съехались известные политики, чиновники и бизнесмены. Среди "випов" была замечена первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Как сообщает ТСН, на джаз-фесте также было немало коллег Рожковой. Они вместе выпивали и фотографировались, размещая селфи в соцсетях с подписью "команда мечты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В этот день Рожкова меняла платья: днем – в стиле кежуал, а вечером – ажурное с глубоким вырезом на спине, который открыл ее татуировки. С латыни тату переводится "Никто не тронет меня безнаказанно". Это девиз рыцарей Ордена чертополоха в Шотландии.

Видео дня

Между концертами гости фестиваля проводили время в Vip-lounge. Сюда вход был только по специальным пропускам. Рожкова вышла оттуда с бокалом белого вина и даже пошла танцевать.

Представители Нацбанка покинули фестиваль за десять минут до полуночи и отправились на афтепати для "випов" в ресторане. Оно совпало с празднованием дня рождения бывшего нардепа Мустафы Найема.

В полтретьего ночи Рожкова покинула вечеринку. До отеля она досталась на машине, при этом едва могла передвигаться на ногах.

На следующий день чиновница заметно хромала. В комментарии журналисту рассказала о своей любви к джазу, но о ночных приключениях не упомянула.

На вопрос, ходит ли она на вечеринки, Рожкова ответила: "Вчера было поздно, и я пошла спать".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Leopolis Jazz Fest вернулся во Львов. Из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили на год.