Заместитель руководителя фракции ''Слуги народа'' во время войны приобрел роскошное поместье в центре Киева. Фото и видео

Заместитель руководителя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Павел Халимон в разгар полномасштабной войны РФ против Украины приобрел роскошное поместье стоимостью миллионы гривен. Большой дом с земельным участком в центре Киева официально был оформлен на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно проживает в этом поместье.

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Примечательно, что сумма сделки составила чуть более 10 млн гривен, в то время, как аналогичные поместья в том же районе стоят 50-60 млн. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о большом поместье, расположенном на дорогостоящей земле на Печерских холмах возле ботанического сада имени Гришко. Народный избранник Халимон фактически стал собственником элитной недвижимости летом 2022 года.

Журналисты выяснили, что нардеп по документам не является собственником поместья, а договор купли-продажи был оформлен на Котеленец Анастасию Николаевну. В сети о женщине практически нет никакой информации, кроме той, что в конце 2021 года она защищала диссертацию в Межрегиональной академии управления персоналом. Примечательно, что в том же году в ее собственности появилось 45 земельных участков.

Благодаря источникам в правоохранительных органах журналисты установили, что поместье в 2022 году было куплено за 10,3 млн гривен, а продавцом выступил архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко. При этом анализ рынка недвижимости показал, что стоимость аналогичных домов достигает 60 млн гривен.

К слову, комментарий журналистам не удалось получить ни от Халимона, ни от Анастасии Котеленец, на которую была оформлена дорогостоящая недвижимость.

Напомним, в 2022 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административные протоколы, касающиеся конфликта интересов двух народных депутатов Украины. Речь идет об Анатолии Остапенко и Василии Петевке, которые воспользовались депутатскими полномочиями для решения своих личных вопросов во время войны.

Ранее украинские журналисты поделились результатами своего расследования, проведенного на Лазурном побережье. На французской Ривьере обнаружили целую диаспору украинских миллионеров и миллиардеров, которые пережидают войну в Украине.