Залужный заявил, что Украине требуются истребители F16: как помогут в войне. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что нашим защитникам нужны многофункциональные истребители F16. Их можно использовать для ликвидирования морских, наземных и воздушных целей.

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Украинские защитники овладеют любой западной техникой в кратчайшие сроки. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Украина нуждается в F-16", – говорится в сообщении.

С первых дней широкомасштабной войны, вражеская авиация, российские пилоты и командование были очень самоуверены. Они не ожидали, что будет такое сопротивление со стороны украинцев. Поэтому в первые недели они потеряли значительное количество своей авиации.

Находящиеся в распоряжении украинских защитников самолеты МиГ-29 при создании не были предназначены для борьбы с беспилотниками. Кроме того, с появлением новейших ракет, появились задачи по подавлению ПВО противника.

Поэтому МиГ-29 уже устарел, а вот F16 могут применять всю номенклатуру западного вооружения, которая есть в странах НАТО. Такие истребители могут применяться для уничтожения морских, наземных и воздушных целей.

Отмечается, что украинские защитники настолько мотивированы, что они готовы овладеть любой западной техникой в кратчайшие сроки, чтобы приблизить нашу победу как можно быстрее.

Напомним: американская газета The Politico сообщила, что группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давят на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может изменить правила игры на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложный, однако украинцы надеются на положительное решение. В то же время глава государства подчеркнул, что новые боевые самолеты могут решить ход войны в Украине.

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