Залужный в знаковый день показал себя в молодости: украинцы бурно отреагировали. Фото

Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, который сегодня официально стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Британии, показал в сети, как выглядел до службы. Вероятно, первая фотография (ниже) сделана во времена, когда Залужный учился в Одесском институте Сухопутных войск.

Генерал никак не комментировал последние события в Украине, свои увольнения и назначения. После ухода с должности главнокомандующего он фактически исчез из публичного пространства и остался только в сети. Однако и здесь он избегает комментариев. И последнее его сообщение в Facebook состоит только из двух фотографий.

Но уже через несколько часов эти фото набрали более 35 тысяч лайков и почти две сотни комментариев. Сообщение генерала комментировали как известные личности, так и обычные украинцы.

Так, народная депутат София Федина отметила, что теперь будет ждать третье фото, уже с дипломатического фронта.

Одесский депутат Константин Оборин написал, что будет рад "вновь встретиться с господином главнокомандующим" (но не уточнил, где именно).

Известная волонтер-рестовратор из "картофельного войска" Власта Шовковская отметила, что Залужный "наша гордость", и пожелала успехов на новой службе.

Конечно, успехов желала не только она – пожалуй, такие пожелания были в каждом втором комментарии.

Также было много благодарных слов за страну. Например, "Спасибо за Украину" написали и актриса Наталья Васько, и нардеп Юлия Яцик.

Интересно, что последняя (народная избранница от партии "Слуг") отметила: "С Вами была уверенность в победе, сейчас осталась только вера".

И это далеко не все известные люди, оставившие свой комментарий у Залужного.

Кстати, у 50-летнего генерала нет дипломатического опыта, поскольку он посвятил жизнь военной карьере. Но в 2020 году он завершил магистериум в Острожской академии по специальности "Международные отношения".

Недавно Валерий Залужный вызвал восхищение в сети тем, что показал фото с результатами своих тренировок. Генерал не прекращает тренироваться в стрельбе.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами, об увольнении которого стало известно в феврале, в течение двух лет честно и откровенно рассказывал о ходе войны и отвечал на острые вопросы журналистов. Его комментарии редко походили на "теплую ванну". Именно Залужный смог "отрезвить" мир, ожидавший молниеносную и легкую победу над оккупантами.

OBOZ.UA решил собрать самые яркие цитаты экс-головкома, которым восхищались в Украине и за ее пределами.

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