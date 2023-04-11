Залужный в годовщину освобождения от оккупантов Сумщины напомнил о подвиге украинских защитников: вы приближаете нашу победу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в годовщину освобождения Сумской области от российских оккупационных войск напомнил о подвиге украинских защитников. Он подчеркнул, что именно они приближают победу Украины над агрессором.

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Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал кадры того, как проходили оккупация и освобождение Сумщины.

Стоит отметить, что 24 февраля 2022 года, около 5 утра, колонны российской техники пересекли государственную границу и зашли в Сумскую область. Оккупанты намеревались быстро захватить Сумы и главные транспортные узлы. После этого они хотели продвинуться на Киев.

Однако стойкое сопротивление украинских защитников и местного населения помешало противнику взять под контроль главные административные центры региона. Силы обороны, нанеся значительные потери оккупантам, заставили противника отступить.

11 апреля 2022 г. контроль над государственной границей в Сумской области был возобновлен.

"Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область. […] Спасибо каждому, кто освобождал Сумщину. Своей самоотверженностью и героизмом вы изо дня в день приближаете нашу победу!" – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что именно благодаря тому, что города и села Сумщины остановили противника, оккупантам не удалось дойти до столицы. Кроме того, путинская армия понесла ощутимые потери в живой силе и военной технике.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в Сумскую область. Он побывал в Ахтырке, Тростянце, Сумах и на позициях наших пограничников и рассказал, что жители приграничных регионов регулярно страдают от российских обстрелов, однако украинцы сильнее любых страхов.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия на фоне сообщений о новой попытке большого вторжения на территорию Украины стянула к границе 10 тысяч военнослужащих. Такая группировка врага сейчас базируется на территории РФ возле Сумской области.

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