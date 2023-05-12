Залужный: РФ несет безумные потери на Донбассе, в районе Бахмута

Российские оккупационные войска несут безумные потери на Донецком оперативном направлении. Больше всего захватчиков украинские защитники ликвидируют в районе города Бахмут, за которое ведутся ожесточенные бои.

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Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

"Они (оккупанты. – Ред.) пришли сознательно. И несут сейчас там безумные потери. В том числе на Донецком оперативном направлении, и в районе Бахмута", – отметил главнокомандующий ВСУ.

При этом, по его словам, российские захватчики продолжают идти на войну, чтобы убивать украинцев.

"Но все равно идут убивать украинцев. Это их цель. Удивительно, что это происходит в ХХІ веке", – добавил Залужный.

Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года, когда российская армия с оружием в руках вторглась на нашу землю, и на сегодняшний день Силы обороны "демилитаризовали" уже 197 670 ее военнослужащих. Также захватчики потеряли много разнообразной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники ликвидировали за сутки в Бахмуте 199 оккупантов. Еще 244 были ранены, а 15 взяты в плен. Также в районе города-крепости уничтожено 5 полевых складов с боеприпасами, три танка, БМП и три орудия "Мста-Б" противника.

Утром 12 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км и нанесли урон противнику. В течение недели Силы обороны не потеряли здесь ни одной позиции.