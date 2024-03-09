Залужный прошел ВВК и был признан непригодным для службы в армии – СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в феврале прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным для службы в армии. Также генерал написал рапорт об увольнении с военной службы.

Залужный решил уволиться с ВСУ после того, как ему не предложили новую должность, соответствующую уровню его подготовки и опыта. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Залужный был выведен в распоряжение министра обороны Рустема Умерова. Однако глава оборонного ведомства не предложил ему новую военную должность.

Также журналисты отметили, что задержка с решением вопроса об увольнении Залужного с военной службы была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы. В частности, юридически не обоснованно, кто именно должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы – министр обороны или президент.

При этом издание объяснило, что после двух месяцев пребывания в распоряжении министра обороны, военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для Залужного, который имеет высшее воинское звание, эта сумма составляет 1762 гривны в месяц.

Напомним, 7 марта президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. МИД направило британской стороне запрос на согласование.

Ранее глава государства подчеркнул, что Залужный получил именно ту должность, которую хотел – в дипломатической сфере.

Как сообщал OBOZ.UA, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов намекнул, что замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины президентом Владимиром Зеленским, по его мнению, была правильным решением. Он также дал комментарий по поводу слухов о разногласиях во взглядах между Валерием Залужным и главой государства.

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