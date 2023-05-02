Залужный поддержал увеличение оплаты военным на передовой, – Сюмар

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании Согласительного совета ВРУ поддержал необходимость увеличить денежные выплаты на передовой. Об этом в Facebook сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар. Она также отмечает, что есть шансы принять инициативу фракции и увеличить отпуск военным до 30 дней.

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"Чтобы заблокировать таки 30 тысяч, ОП отправил в Раду все военное руководство, перед тем подписав от них письмо. Это прием называется "тяжелая артиллерия". Потому что, как говорит министр финансов, денег в стране нет. Зато проблема с оплатой военнослужащих есть. И ее точно нужно решать, даже если не в формате принятой ранее правки", – отмечает Сюмар.

Сюмар отметила, что все, что прозвучало от генерала Залужного, – это просьба увеличить оплату тем, кто сегодня в окопах, потому что при такой интенсивности огня 100 тысяч – мало. Как мало раненым 700 грн в месяц и курсантам.

"Кстати, Главком поддержал нашу инициативу по 30 дням отпуска военным вместо 10 дней. Это самая тяжелая работа в мире. С которой до сих пор нельзя уволиться (демобилизоваться). Воины должны иметь отпуск и хотя бы месяц в году видеть своих детей", – отметила Виктория Сюмар.

Народный депутат рассказывает, что в Раде будет создана рабочая группа из всех, которая в течение 10 дней должна предложить справедливое распределение и справедливое увеличение оплаты военным.

"Дай Бог мудрости. Потому что не уважать свою армию во время войны – это самый большой абсурд", – резюмирует Виктория Сюмар.