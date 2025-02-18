Залужный и Буданов сохраняют лидерство по доверию украинцев, – социологическое исследование

Согласно данным опроса, на февраль этого года лидерами доверия среди украинцев являются Валерий Залужный (61,0%) и Кирилл Буданов (50,3%). Разница показателей общественного доверия между ними сейчас составляет 10,7%.

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Результаты социологического исследования по теме "Социально-политические настроения украинцев (февраль 2025 года)" обсудили 18 февраля на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина"

На третьем месте по рейтингу доверия – Александр Усик (47,3%). Действующий президент Владимир Зеленский занимает только четвертое место с показателем в 42,4%.

Основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко обратил внимание на то, что в течение последнего года граждане Украины демонстрируют стойкое доверие к военным деятелям. Длительно и постепенное снижение доверия к президенту Зеленскому – по мнению Еременко, это свидетельствует о разочаровании, которое общество испытывает в отношении украинского политикума в целом и действующей власти в частности.

" Высокий уровень доверия к военным, а также тенденция к снижению доверия к политикам имеют простое объяснение – украинцы склонны поддерживать тех, кто оказывает непосредственное влияние на безопасность страны, и все скептичнее относятся к руководству государства, на которое возлагают львиную долю ответственности за проблемы в стране", – добавил Еременко.

"Результаты исследования подтвердили, что в украинском обществе существует устойчивый запрос на новых политиков, которых граждане видят прежде всего в военных. А столь высокий показатель общественного доверия к Усику связан с его недавними победами на ринге – впрочем, я бы рассматривал это как временное явление. К тому же большинство украинцев не воспринимают Усика как общественного или политического деятеля", – говорит руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

Согласно результатам опроса, наибольший баланс доверия также имеют Валерий Залужный и Кирилл Буданов – 36,7% и 20,4% соответственно. За исключением Александра Усика (17,6%), остальные персоналии, в отношении которых проводился опрос, имеют отрицательный баланс доверия украинцев.

Директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что такие показатели баланса доверия вполне закономерны: "Роль Сил обороны в защите страны остается критически важной, поэтому граждане доверяют тем, кто непосредственно отвечает за безопасность Украины (например Буданов) или отвечал за нее в недалеком прошлом (Залужный). И это абсолютно логично в контексте продолжающейся полномасштабной войны".

Также респондентам задали вопрос, в каком направлении в целом движется Украина. В целом положительно направление движения страны было оценено 46,6% опрошенных (в декабре этот показатель составил 41,8%), отрицательно – 38,6% (в декабре – 42,9%).

Андрей Еременко отметил, что градус пессимизма украинцев по отношению к общему курсу страны остается высоким. Хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с декабрем 2024 года.

"Социально-экономическая ситуация в Украине остается тяжелой, а властные структуры продолжают радовать нас коррупционными скандалами и демонстрировать не слишком высокую эффективность. Однако люди начинают более оптимистично смотреть в будущее, поскольку активизировались разговоры и увеличилось надежда на скорейшее перемирие", – добавил он.

Исследование провела компания Active Group по заказу БО "Фонд исследований будущего" с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины в течение 12-16 февраля 2025 (без учета временно оккупированных территорий). В пресс-конференции приняли участие основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко, директор БО "Фонд исследований будущего" Роман Ярошенко, а также руководитель Центра политической разведки Олег Постернак и директор Института мировой политики Евгений Магда.