Закупки Минобороны через Рrozorro стали более эффективными, чем до полномасштабного вторжения

Площадка государственных закупок Prozorro обнародовала данные по результатам закупок Минобороны в 2023 году. По многим показателям закупки стали более эффективными, чем до полномасштабной войны.

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В частности, среднее количество представленных предложений выросло на 21% – с 3,11 до 3,94. Закупки проходят быстрее – средняя продолжительность тендеров по упрощенной процедуре закупок уменьшилась с 37 до 30 дней. Средний процент экономии вырос более чем в 15 раз – с 1,02% до 15,67%. Меньше закупок проваливаются – в 2021 году таковых было 40%, а в 2023 году показатель упал до 18%.

В Prozorro также отметили, что важную роль в решении вновь осуществлять прозрачные и открытые торги сыграл коллегиальный орган по тыловому обеспечению, в который входили представители Минобороны и общественности. Общественность в коллегиальном органе представляет известная волонтер, членки Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая. Именно она активно боролась за то, чтобы все тыловые закупки для армии были выведены на Prozorro.

"Гордуюсь нашей работой, и искренне благодарна моим коллегам сотрудникам министерства обороны, которые принимают решения. Нас 14 человек. И как показала практика, и 14 человек способны вносить огромные изменения. А я могу только упомянуть сопротивление против вывода торгов на Prozorro. Но я когда-нибудь это опишу в мемуарах. Идем дальше!", – написала Яровая на своей странице в Facebook.