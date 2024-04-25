Закроем куполом еще 60 км фронта: Порошенко передал на передовую очередные три системы РЭБ 'Ай-Петри'

Петр Порошенко передал военным еще три системы РЭБ "Ай-Петри". По его словам, это означает, что еще 60 километров линии фронта будут защищены от российских беспилотников.

Об этом Порошенко рассказал в своем Telegram-канале. Он признался, что мечтает, чтобы вся линия обороны была под надежным прикрытием киберзащиты.

Как известно, осенью прошлого года Порошенко инвестировал 150 млн. грн. в разработку и производство отечественных средств радиоэлектронной борьбы.

"Ай-Петри СВ" – это современное мобильное средство киберзащиты, позволяющее нейтрализовать вражеские беспилотники типа Орлан, Зал, Ланцет.

"Наш комплекс киберзащиты "Ай-Петри" доказал свою эффективность, прикрыв значительную часть фронта на Востоке. С сегодняшнего дня куполом закроем еще 60 км, потому что в армии появилось на три новейших установки больше. Мы передаем их ребятам, стоящим на первой линии борьбы", – отмечает Петр Порошенко.

По его словам, работа с системами "Ай-Петри" требует технического образования, острого ума и тренировки.

"Видим и ценим усилия, которые предпринимают командиры других бригад для того, чтобы и у них появилось новейшее кибероружие. Потому что военные должны быть защищены от российских беспилотников по всей линии фронта. Потому мы и масштабируем этот проект", – говорит Порошенко. К системам РЭБ добавилась и штабная машина управления на базе британского грузовика DAF, оборудованная мониторами и генератором. Кроме того, военным привезли и важные "мелочи" – бытовое оборудование, кабели, баллоны и т.д.

Как рассказал ранее Порошенко, обычно разработка такого комплекса длится от 3 до 8 лет, но этот проект удалось сделать менее чем за 5 месяцев: "у нас уже много заказов от военных. Комплекс состоит из РЭБа, современной радиолокационной станции, антидронового устройства, надежной защищенной связи, автономного питания, пикапа, штабов управления".

"Это – настоящая кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – объяснял Порошенко.

"Моя мечта, чтобы вся линия обороны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективной для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", - говорит пятый Президент.