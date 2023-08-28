Законопроект о разделе военных на категории в гражданской жизни может только навредить, – Гудыменко

Предложенный депутатами законопроект №9637 по разделению военных в гражданской жизни по военным заслугам может только навредить. Отсутствие целостной государственной политики по работе с ветеранами грозит оставить миллион человек лицом к лицу со своими проблемами.

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Об этом в интервью с Яниной Соколовой для 5 канала рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко.

"Я считаю законопроект № 9637 несправедливым. Сама идея разделять военнослужащих – априори неправильна. Если нужно отметить военного, который проходил службу в сложных условиях или совершил какой-то геройский поступок, – для этого существуют награды, отличия, повышения в звании. Средств поощрения для военного очень много: ордена, медали, звание Героя Украины. А зачем это делать в гражданской жизни? Какая стратегия? Нет ответа, которыми мы хотим видеть ветеранов после Победы", – заметил Юрий Гудыменко.

По словам военного, после завершения войны часть военных будет демобилизована и вернется домой, если будет куда возвращаться.

"Следует учесть, что работы в стране будет немного. В то же время работодатели к военным могут относиться с настороженностью. Ветераны, когда-то на передовой получавшие по 100 тыс. гривен, вернутся с психологическими травмами, без места работы, у многих разрушенное жилье, семья переехала. Фактически многим придется строить жизнь с нуля", – подытожил Гудыменко.