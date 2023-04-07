В Минцифры поставили точку относительно возможности отправки повесток через Дию: есть политическая позиция

В Министерстве цифровой трансформации Украины опровергли слухи о том, что повестки военнообязанным будут раздавать через государственное приложение "Дия". Есть четкие способы вручения приглашений в военкоматы.

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Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник. "Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что "Дия" – это не сервис раздачи повесток", – сказал он.

Баник уточнил, что закон четко определены способы, как доставляется повестка.

Он добавил, что слухи о повестках в приложении появились из-за того, что через "Дию" начали приходить судебные извещения. Он объяснил, что таким образом государство экономит средства, потому что за смс нужно платить, а в "Дие" отправка уведомлений бесплатная.

Следует отметить, что во время общей мобилизации и военного положения в Украине призвать в ВСУ могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет оснований для получения отсрочки. В то же время в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий увеличение этого срока до пяти лет.

Поскольку в настоящее время многие украинцы стоят на военном учете не по фактическому месту жительства, военному руководству необходимо обновить данные потенциальных призывников. Так, согласно законодательству, соответствующие органы могут вручать повестки мужчинам лично в любое время и в любом месте.

Напомним, украинские предприятия, имеющие важное значение для отраслей национальной экономики, могут бронировать своих работников, что даст им отсрочку от мобилизации, несмотря на военное положение. Для этого работодателю следует отвечать критериям, прописанным министерством экономики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский заявил, что в Раде все еще думают о возможности "вручать" военнообязанным повестки онлайн с помощью мессенджеров. По его словам, говорить о наличии какого-либо законодательного документа на этот счет рано.

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