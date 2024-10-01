'Закарпатская школа живописи': в Киеве представили альбом о творчестве закарпатских художников

Издание "Закарпатская школа живописи" собрало более ста произведений закарпатских художников разных поколений, чтобы исследовать уникальное явление в украинском искусстве – "Закарпатский Барбизон". В каталоге представлены работы создателей-основателей традиций школы, представителей старшего и младшего поколений, а также художников-нонконформистов: от 1920-х и до настоящего времени.

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Альбом является продолжением одноименной выставки, которая проходит в Национальном музее "Киевская картинная галерея".

Издание представляет широкое жанровое разнообразие закарпатской живописи. Среди работ преобладает пейзажная живопись – панорамы Карпат, городские и сельские пейзажи А. Кашшая, А. Мартона, 3. Шолтеса, В. Габды и И. Шутева.

Характерной особенностью творчества художников закарпатской школы является фольклоризм, который прослеживается в картинах Ф. Манайла, В. Никиты, Ю. Герца, Т. Данилича.

Целый ряд портретов и натюрмортов, вошедших в издание, принадлежит Глюку.

Связующими мотивами творчества представителей школы являются жизнеутверждаемость, глубокое чувство окружающего и широкий диалог с разными стилевыми направлениями. Это проявляется в смелой цветопластике и разнообразных художественных формах – от фигуративной живописи, абстрактных композиций до сакральных, народных мотивов. Издание дополнено материалом по целесообразности экспозиционного решения, которое раскрывает особенности закарпатской школы.

"Каждая экспозиция имеет свою логику, а целесообразность экспозиционного решения мотивируется наличием конкретных экспонатов, выставочной площади. Это построение дает возможность составить представление о характерных особенностях развития закарпатского искусства на протяжении 100 лет, от авангардных экспериментов до формалистических разновидностей настоящего — из-за наличия в экспозиции многих фамилий, жанрового и стилистического разнообразия". – фрагмент из статьи кураторки выставки Елены Боримской.

Основой альбома является широкий визуальный материал: 142 изображения работ представителей школы и экспозиции выставки. Издание дополнено биографиями художников и художников, а также статьями, которые раскрывают концепцию выставки и формируют представление о феномене закарпатской художественной среды.

Увидеть оригиналы работ и ознакомиться с изданием можно, посетив выставку "Закарпатская школа живописи" в Национальном музее "Киевская картинная галерея" до 27 октября.

Стоимость билета: 300 грн полный, 150 грн льготный.

Адрес: улица Терещенковская, 9

Режим работы: кроме понедельника и четверга, с 11:00 до 18:00, во вторник с 11:00 до 19:00.