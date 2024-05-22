Захотят воссоединиться со своими семьями: социолог прогнозирует новую волну эмиграции Украине после войны

За пределы Украины после начала полномасштабного вторжения РФ выехали миллионы украинцев, и это не предел. После окончания войны неизбежно произойдет еще одна волна эмиграции: к женам и детям поедут мужчины, которые уехать не могут.

Не исключено, что Украине придется активно привлекать рабочую силу из стран третьего мира. Такое мнение высказал в интервью OBOZ.UA генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Несмотря на выезд за границу миллионов украинцев, большинство из которых – это женщины и дети, а также гибель на фронте украинских воинов, проблема диспропорции, которая может возникнуть, по оценкам эксперта, пока не очень значительна.

Однако он прогнозирует еще одну мощную волну миграции, которая окажет негативное влияние на демографическую ситуацию в нашем государстве.

"Проблема заключается в том, что после окончания войны будет еще одна волна эмиграции. Ведь к тем трем миллионам украинок, которые останутся в Европе, которые укоренились, приедут мужчины, которые не могут уехать сейчас. Их может быть 1-1,5 миллиона, сложно это точно оценить, необходимо подробно смотреть их возрастную структуру. Таким образом, ситуация в Украине может ухудшиться", – подчеркнул Паниотто.

Он добавил, что после войны и прогнозируемой новой волны эмиграции наше государство может быть вынуждено пойти по пути ЕС, привлекая рабочую силу из стран третьего мира.

"Меня особенно беспокоит ситуация с возможным социальным напряжением, которое возникает в отношении тех групп людей, которые сейчас не в Украине. Это люди, которые находятся в Европе как беженцы, и люди, которые находятся на оккупированных территориях. Дело в том, что возникает негативное отношение к ним, пока в большей степени в социальных сетях. Эти люди все видят, они находятся в одних и тех же социальных сетях. И это усугубляет нежелание возвращаться, потому что некоторые из них думают, что, вернувшись, они будут в определенном смысле неполноценными людьми, к ним будет предубеждение", – считает эксперт.

В то же время, текущие социологические исследования, по его словам, свидетельствуют, что в настоящее время отношение к беженцам в Европе и соотечественникам в оккупации среди украинцев на подконтрольных территориях остается "более-менее нормальным". Наибольшую снисходительность опрошенные демонстрируют к женщинам, выехавшим с детьми.

"Но мне кажется, что нам в любом случае выгодно, чтобы вернулись именно эти люди, несмотря на то, что о них часто пишут "нам не нужны эти предатели" и т.д. Это эмоциональная реакция на ситуацию, но для нас лучше, чтобы вернулись украинцы, а не заменять их людьми из других этнических групп из других стран", – подчеркнул социолог.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил главную сложность с законом о запрете УПЦ МП. Законопроект в этом отношении имеет большой общественный вес, поэтому должен быть принят без нарушений, чтобы потом не было возможности его отменить через Конституционный Суд Украины.