Заградотряды кадыровцев под Киевом не разрешают оккупантам отступать, – Вениславский

Под Киевом стоят так называемые заградотряды российских оккупантов, которые открывают огонь по своим же, чтобы не дать тем отступить. Речь идет о кадыровцах.

Об этом в эфире телемарафона заявил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Федор Вениславский. Он напомнил, что такими же методами пользовался Сталин.

"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча – стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ", – сказал Вениславский.

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Он добавил, что скоро украинские военные продемонстрируют совсем другую войну, от которой оккупанты будут шокированы.

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