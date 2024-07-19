Заезжают на пляж на авто, грабят квартиры и угрожают: оккупированный Мариуполь наводнили кадыровцы, буряты и выходцы из Средней Азии

Украинский Мариуполь, который оккупировали россияне, сегодня похож на какой-нибудь город российского юга. Тут хозяевами жизни чувствуют себя кадыровцы, буряты, тувинцы, выходцы из Средней Азии. Одни приехали сюда работать на стройках, другие ведут свой бизнес. Или просто приезжают отдыхать, развлекаться, грабить.

Видео дня

Местная "полиция" сквозь пальцы смотрит на преступления российских "понаехавших", а мариупольцы все чаще покидают город, поскольку жить тут становится все опаснее.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Царь пляжа

На днях в Мариуполе на пляже произошел конфликт между местными жителями и семьей кадыровца. Бородатый мужчина на белом Лексусе с женой и детьми заехал прямо на пляж, где отдыхали люди. Он проехал по песку, поднимая столб пыли и остановился в нескольких метрах от моря.

Отдыхающие начали возмущаться и потребовали, чтобы он убрал автомобиль с пляжа. Однако кадыровец отказался и стал угрожать и лезть с кулаками на людей. В спор вступили даже дети кадыровца: старший сын угрожал женщине разбить телефон из-за того, что она снимала происходящее.

Среди собравшихся звучали фразы: "Нас тут сейчас всех порежут!". А потом глава семьи схватил женщину, которая снимала его на видео, угрожал и заявил, что никуда не уедет пока не искупается в море и "уроет каждого".

Как выяснилось, владелец Лексуса – бизнесмен-строитель, чья фирма ведет ремонты в Мариуполе. Теперь он не только чувствует себя хозяином в городе, но еще и угрожает тем, кто разместил видео с ним в Сети.

Заселяют Мариуполь российскими гражданами

Это далеко не первый и не последний случай конфликта мариупольцев с наводнившими город представителями РФ разных национальностей.

Жители Мариуполя жалуются на то, что РФ специально буквально населяет город гражданами России с юга, Кавказа, с Сибири.

"Уже сейчас наш Мариуполь не узнать. На стройках работают выходцы из бывших республик Средней Азии, Кавказа – таджики, узбеки, дагестанцы. Много бурятов, тувинцев, кадыровцев. Не могу последних назвать чеченцами, потому что это именно кадыровцы. Они чувствуют тут себя хозяевами жизни. Им слова нельзя сказать, не дай бог замечание сделаешь. Тут были случаи, когда на людей набрасывались с ножами. Никакая полиция тебя не защитит. И еще выходцы "днр", "лнр", это настоящие нелюди", – возмущается житель Мариуполя Николай (в целях безопасности имя изменено).

Другая жительница Мариуполя Наталья рассказывает, что сейчас по городу девушке одной пройти достаточно опасно. А по вечерам Мариуполь похож на вымерший город.

"Я стараюсь ходить с друзьями или родителями. Потому что эти таджики, узбеки свистят, улюлюкают в след, могут хватать за руки. Если ты идешь, не обращаешь на них внимания, то начинают еще и угрожать. У нас в доме поселились такие семьи, так мужья открыто пристают к девушкам, не боятся своих жен. Тут у нас очень нехорошая обстановка. Много слухов о разных преступлениях – то там изнасиловали девушку, то там убили женщину. Очень плохо тут жить", – говорит Наталья.

"Вскрывают" квартиры, устраивают петушиные бои

В Мариуполе группы строителей из Средней Азии самовольно занимают чужие квартиры, как правило, хозяева погибли весной 2022 года во время российской бомбежки города, либо им удалось выбраться и уехать.

Селятся по несколько человек, шумят, дерутся, ломают мебель. Соседи жалуются на грязь в подъезде из-за таких жильцов.

"Они даже в туалет ходят прямо в подъезде, живут как у себя, видимо. Ничего не убирают за собой, сделать замечание нельзя. Приносят в квартиру петухов, устраивают там петушиные бои. Это ужасно", – жалуется пенсионерка.

Местные жители призывают друг друга не сдавать и не продавать "россиянам" жилье. Правда, выполнить такие просьбы очень сложно – местные жители не могут устроиться на работу и им нужны деньги, многие из них продолжают покидать город в поисках лучшей жизни.