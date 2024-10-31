'Задания' получили от куратора: в Харькове будут судить двух мужчин, которые подожгли авто военнослужащего ВСУ. Фото и видео

Двое жителей Харькова 30 и 47 лет предстанут перед судом по обвинению в поджоге авто военнослужащего Вооруженных сил Украины. По данным следствия, мужчины пытались заработать и в Telegram нашли "работодателя" – работника спецслужбы РФ, который и дал им задание, пообещав тысячу долларов.

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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре 31 октября, Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов. Им инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса.

В частности, двое мужчин обвиняются в препятствовании законной деятельности ВСУ и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) .

По данным следствия, в конце июля двое жителей Харькова в поисках заработка через мессенджер Telegram наладили контакт с работодателем – предварительно, сотрудником спецслужбы РФ.

От куратора они получили задачу – поджечь авто военного ВСУ.

1 августа около двух часов ночи на проспекте Байрона в Харькове фигуранты увидели Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета.

Легковоспламеняющейся смесью они подожгли авто, в результате чего оно выгорело.

Затем оба скрылись с места преступления.

Однако правоохранители оперативно идентифицировали мужчин и задержали, рассказали в облпрокуратуре.

Установлено, что "работодатель" обещал им заплатить 1 тыс. долларов, однако денег мужчины так и не увидели.

По ходатайству прокуроров поджигателям были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Их будут судить в Коминтерновском районном суде Харькова. Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы.