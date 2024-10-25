Зачем в СССР в кофе бросали кусок сливочного масла: вкус не был приятным
Советский период был временем дефицита многих продуктов. Однако советские граждане всегда находили оригинальные способы сделать свою жизнь вкуснее. Одним из таких необычных кулинарных трендов того времени было добавление сливочного масла в кофе.
Этот необычный рецепт особенно полюбился советским манекенщицам. В то время, когда здоровое питание еще не было так популярно, как сейчас, девушки искали быстрые и эффективные способы поддерживать свою фигуру, пишет OBOZ.UA.
Кофе с маслом считался идеальным вариантом для быстрого перекуса: он давал ощущение сытости, заряжал энергией и не способствовал набору лишнего веса.
Почему именно сливочное масло?
Дело в том, что оно содержит большое количество насыщенных жиров, медленно усваиваемых организмом и обеспечивающих длительное чувство сытости. Кроме того, сливочное масло является источником витаминов A, D, E и K, необходимых для здоровья кожи, волос и костей.
Конечно, вкус такого напитка был достаточно специфичным и не всем приходился по вкусу. Однако для многих советских женщин кофе с маслом стал настоящим спасением в повседневной жизни.
Сегодня, когда на полках магазинов можно найти множество разных продуктов для здорового питания, кофе с маслом кажется экзотическим напитком. Однако эта история напоминает, что даже в условиях дефицита люди всегда находили выход и создавали свои собственные кулинарные традиции.
Кофе с маслом: кто придумал этот напиток
Этот тренд положил начало американскому предпринимателю Дэйву Аспрею, и с тех пор "бюллетпроф" или "пуленепробиваемый кофе" (Bulletproof coffee) стал любимым напитком многих спортсменов и поклонников здорового питания. Этот напиток был популярен в американских городах Чикаго и Лос-Анджелесе, правда, в напиток добавляли не только сливочное, но и кокосовое масло.
Польза от кофе с маслом
Благодаря высокому содержанию жиров кофе с маслом такой напиток дольше обеспечивает ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и способствует похудению. Во-вторых, жиры в сочетании с кофеином снабжают организм стабильным источником энергии, улучшают концентрацию и повышают работоспособность. Кроме того, этот напиток особенно полезен для соблюдающих кетогенную диету, поскольку помогает поддерживать состояние кетоза и уменьшает симптомы кето-гриппа.
Употребление кофе с маслом может способствовать снижению веса, улучшению работы мозга, повышению энергии и общему самочувствию. Однако как любой другой продукт, кофе с маслом следует употреблять с умеренностью и учитывать индивидуальные особенности организма. Прежде чем включить этот напиток в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Также OBOZ.UA рассказывал, какая привычка времен СССР существует почти в каждой семье, и до сих пор многим портит жизнь.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.