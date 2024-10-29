Зачем в СССР с самолетов сбрасывали специально обученных божьих коровок: суть странного эксперимента

Во времена СССР ряд полезных насекомых разводили в больших количествах и даже сбрасывали с самолетов на поля, чтобы они могли уничтожать вредителей. Среди этих насекомых были и божьи коровки.

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В советское время борьба с вредителями сельскохозяйственных культур была настоящей биологической войной. Ведь насекомые наносили колоссальный ущерб урожаю.

Чтобы защитить посевы, ученые и агрономы искали разные способы борьбы с вредителями. Одним из таких способов явилось использование природных врагов вредителей.

Борьба за урожай

Особенно остро стоял вопрос борьбы с тлей – мелким насекомым, которое быстро размножается и наносит большой вред растениям. Тля уничтожала не только листья, но и высасывала соки из растений, что приводило к их засыханию. Кроме того, тля была разносчиком различных вирусных заболеваний растений.

Чтобы справиться с этим вредителем, ученые обратили внимание на божьих коровок. Эти маленькие жуки являются естественными врагами тли и питаются ею. Поэтому возникла идея разводить божьих коровок в больших количествах и выпускать их на поля, зараженные тлей.

Где брали "полезных насекомых"

Сначала божьих коровок собирали в естественных условиях. Их искали под камнями, в трещинах коры деревьев и других укрытиях. Собранных божьих коровок помещали в специальные контейнеры и перевозили на поля. Однако такого способа отлова было недостаточно для того, чтобы обеспечить большие сельскохозяйственные угодья необходимым количеством этих полезных насекомых.

Поэтому ученые разработали методы разведения божьих коровок в лабораторных условиях. Для этого создавались специальные инсектарии, где божьи коровки размножались и развивались. Когда популяция божьих коровок достигала необходимого размера, их выпускали на поля.

Как божьи коровки доставляли на поля

Наиболее эффективным способом расселения божьих коровок было использование самолетов. С самолетов божьих коровок рассеивали над полями, зараженными тлей. Этот метод позволял быстро и равномерно распределить полезные насекомые по большим площадям.

Использование божьих коровок для борьбы с тлей было одним из наиболее эффективных и экологически чистых методов борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Этот метод позволял не только уничтожить вредителей, но и сохранить природное равновесие в агроценозах.

Однако с развитием химической промышленности и появлением новых инсектицидов метод биологической борьбы с вредителями постепенно отошел на второй план. Химические препараты позволяли быстро и эффективно уничтожать вредителей, но при этом они оказывали негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

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