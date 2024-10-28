Зачем в СССР держали пульт для телевизора в целлофане и почему это вредно

В Советском Союзе была расширенная практика – защита пульта дистанционного управления от телевизора в целлофановых пакетах. Эта привычка была направлена якобы на защиту устройства и сохранение его внешнего вида как можно больше.

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Пульты заворачивались, чтобы избежать стирания символов на кнопках и защитить их от жирных отпечатков пальцев или случайного попадания жидкости. Однако со временем такая практика была не только неэффективна, но и оказалась опасной, сообщает OBOZ.UA.

Больше вреда, чем пользы

Смысл такого подхода заключался в том, чтобы сохранить первозданный вид пульта. Считалось, что под пакетом кнопки не сотрутся, а корпус не запачкается. Однако со временем пакет желтел, собирая на себе пыль и грязь. Кроме того, под ним создавалась идеальная среда для размножения микробов.

Врачи объясняли, что на поверхности пульта скапливается множество микробов. Когда пульт находится в пакете, эти микробы не имеют доступа к кислороду и начинают активно размножаться. К тому же под пакетом образуется влага, еще больше способствующая размножению бактерий.

Также, на пульте могут оставаться разные загрязнения: отпечатков пальцев, крошки, жирные пятна. В пакете все эти загрязнения не высыхают, а создают дополнительную среду для размножения микробов.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует регулярно чистить пульт с использованием дезинфицирующих средств. Хранить лучше на открытой поверхности, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

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