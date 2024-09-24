Зачем в СССР придумали звать оркестр на похороны: как возникла традиция

Как известно, в СССР активно боролись с пережитками "буржуазного" и дореволюционного прошлого, пытаясь заменить это чем-то новым. То, что из этого порой получалось, сейчас может вызвать только удивление.

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Примером такой традиции может служить участие оркестра в похоронах человека. OBOZ.UA рассказывает, как появился этот обычай.

В дореволюционные времена с музыкой провожали в последний путь только людей, которые имели высокие должности – были чиновниками или военачальниками. Их хоронили под исполнение траурной музыки, чествуя большие заслуги перед обществом.

Над гробом обычных людей в городах, а особенно в селах пели только церковные псалмы и заупокойные молитвы. Если на похороны хотели пригласить оркестр, на это нужно было получать специальное разрешение.

После основания СССР на церковь начались гонения. А значит, традицию отпевания нужно было чем-то заменить. На смену церковному прощанию была введена так называемая гражданская панихида. Гроб с телом усопшего устанавливали в доме культуры. Поскольку каждое такое заведение имело свой духовой оркестр, то его приглашали играть траурную музыку. В такой ансамбль могли входить духовые и струнные инструменты.

По отдельной процедуре проходили похороны военных. На прощание приглашали духовой оркестр, сопровождавший гроб на кладбище. Кроме похоронного марша, в таком случае играли военные гимны и торжественные мелодии.

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