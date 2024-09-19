Зачем в СССР подлодки обменяли на газировку: история странного соглашения

Руководство СССР с самого основания Страны Советов было буквально одержимо Америкой – постоянно с ней в чем-то соревновалось и при этом чувствовало перед ней какое-то странное благоговение. Иногда это приводило к очень странным последствиям.

Видео дня

Вот вы можете сейчас представить, чтобы какая-нибудь страна обменяла часть своего военного флота на поставки сладкого газированного напитка? А в советской истории такой эпизод был. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Вдохновителем странного обмена был Дональд М. Кендалл – один из руководителей корпорации PepsiCo. Его компания всегда конкурировала с Coca Cola и выход одной из них на советский рынок был настоящим прорывом в этой борьбе. Поэтому Кендалл задался целью привести свою газировку в Союз и угостить ею коммунистическое руководство.

Повод сделать это представился в 1959 году, когда в Москве проводилась выставка американских товаров – для обмена опытом между двумя супердержавами. Кендалл прибыл на нее лично в сопровождении вице-президента США Ричарда Никсона. Тот познакомил бизнесмена с генеральным секретарем КПСС Никитой Хрущевым, которого удалось уговорить попробовать американский продукт. В архивах даже сохранились фотографии Хрущева с фирменным стаканчиком. Но тогда соглашение сорвалось – помешал новый виток напряженности в рамках холодной войны.

Выйти на советский рынок Pepsi удалось только в 1972 году, когда у власти уже был Леонид Брежнев. Всего в СССР построили 21 завод, где производили и разливали американскую газировку. На предприятия привозили из Америки таинственный концентрат, состав которого держался в тайне, а затем разбавляли и насыщали углекислым газом, после чего разливали в бутылки.

Но за какие деньги Союз покупал эти блага, если его экономика начинала погружаться в глубокий кризис? На самом деле расплачивались с американцами за Pepsi не деньгами, а бартером. Кендалл добился эксклюзивного права продавать в США советскую водку "Столичная". Этот алкоголь пользовался большим спросом за океаном.

Но в 1989 году соглашение о бартере подходило к завершению. И тогда новый генсек СССР Михаил Горбачев, добивавшийся сближения с западом и не желавший прекращения поставок, принял новое неожиданное решение. Водка американцев больше не интересовала, вместо этого PepsiCo попросила предоставить им дизельные подлодки и старые нефтяные танкеры в качестве оплаты за газировку. И Горбачев согласился.

В общей сложности PepsiCo в рамках этого соглашения получил 17 подлодок проекта 613, эсминец, крейсер и торпедоносец. Фактически компания стала владелицей шестого по размеру военно-морского флота в мире. Кендалл по этому поводу даже шутил, что разоружает СССР быстрее американских властей.

Конечно, корпорация получила не снаряженные суда – с них сняли все оружие. В таком виде весь флот продали на металлолом, получив за каждую лодку всего 150 тысяч долларов.

Вскоре компания решила заключить с Союзом новый контракт на поставку водки в обмен на газировку. Но СССР развалился и договариваться о продаже пришлось уже с вновь созданными независимыми государствами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как СССР неудачно заимствовал у Америки идею с буквами в телефонных номерах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.