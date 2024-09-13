Зачем в СССР на телефонах были не только цифры и почему идея оказалась неудачной

Если вы хотите сбить с толку современного ребенка, покажите ему дисковый телефон и предложите попробовать им воспользоваться. Но мало кто сейчас помнит, что на телефонах времен СССР, кроме цифр, диски содержали также буквы.

Видео дня

Зачем они были нужны, сейчас вспомнят очень немногие люди, ведь от этой особенности отказались более полувека назад. Но OBOZ.UA нашел объяснение.

Практику наносить на диски телефонов не только цифры, но и буквы СССР заимствовал у США. Использование символов разных типов было обусловлено тем, что телефонные номера на ранних этапах существования этого типа связи предполагали комбинации разных символов. Считалось, что люди будут так легче запоминать номера. Это имело смысл, ведь вариант TREmont 3106 легче удержать в голове, чем соответствующий ему 873–3106.

В СССР тоже пытались упростить запоминание телефонных номеров посредством введения в них букв. Но сами номера были довольно короткими – всего одна-две буквы и пять цифр. Например, номер телефона мог выглядеть так: Б 6 23 13, где буква "Б" заменяла цифру 2. А в варианте АВ 3 65 11 буквы "А" и "В" обозначали единицу и тройку.

При этом на диске советского телефона размещалось всего 10 кириллических букв – А, Б, В, Р, Д, Е, Ж, И, К и Л. Обратите внимание, в буквенном ряду присутствуют не все символы. Так букву "З" изъяли из-за ее сходства с цифрой 3.

Со временем стало понятно, что такая буквенно-цифровая система в действительности не облегчает запоминание номеров, а вносит дополнительную путаницу. Потому от этой системы решили отказаться. С 1968 г. буквы в советских телефонных номерах больше не использовались.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР сидр разливали в бутылки для шампанского.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.