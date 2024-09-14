Отказники…

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Тут по информационным каналам понеслась новость о том, что сотни тысяч заявлений об отказе от гражданства сейчас лежат на рассмотрении, и некоторые это уже называют кризисом. На первый взгляд, да, так оно и есть – демографический кризис, но с другой стороны – очищение.

Человек, отказывающийся от гражданства в самый сложный исторический период для его страны, когда идёт речь о выживании самой нации, кто он, если не ущербная плоть? Зачем Украине такие "граждане"? Чтобы они поджигали автомобили военным? Поджидали группой человека в военной форме в тёмном переулке и избивали его? Сливали оккупантам геолокации и наводили ракетные удары? И при этом постоянно, ежедневно требовали бы от страны льгот, пособий и прочих благ. А после окончания войны именно эти субъекты будут пытаться пробиться в местные и государственные эшелоны власти!

Такие "граждане" нашей стране не нужны, и не важно как, или всплывающим баклажаном пузом вверх в бурных водах Тисы, или юридически оформленным отказом от гражданства – это очищение от неблагонадёжных слоёв и субъектов общества.

Было идеально, если бы отказ от гражданства имел бы для отказников и ряд побочных моментов, например выплата штрафа, за то, что все эти годы пользовался благами государства, а также запрет на повторное получение гражданства. Ведь, уверен, когда закончится война, а Украина станет инвестиционной Меккой, многие хитрож*пые захотят вернуться в лона Родины.

Но, паразиты на теле державы нам ни к чему.

А потому, что история с баклажанами, что история с отказниками, это всё плоды с одного и того же дерева в саду… Дерева, дающего гнилые плоды, зловоние от которых всегда присутствовало, витало между крон, но на него старались не обращать внимание, пока в саду не начался пожар и вонь невозможно просто не замечать.

После пожара сад снова расцветёт, но места гнилью в нём уже не должно быть.

Слава Україні!