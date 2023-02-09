Блог | Ксения Кириллова: Зачем путинские силовики и чиновники едут на оккупированные территории

В конце января появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал отправку на оккупированные территории трехсот кадиев – судей, применяющих законы шариата, а также имамов, "чтобы внести свой посильный вклад в победу нашего государства над слугами сатаны". По его словам, первая группа уже завершила обучение у спецназовцев перед отправкой в Украину, в том числе овладев "базовыми навыками тактико-огневой подготовки", пишет СЕРА.

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Отправка вооруженных боевиков, под видом "судей" вершащих расправу над жителями соседнего государства, не должны удивлять. Еще в начале осени издание "Медуза" опубликовало большой материал о том, что работа на оккупированных территориях Украины превратилась в социальный лифт для российских чиновников. Издание отмечает, что с начала лета 2022 года чиновники из России массово занимают руководящие посты в фейковых "военно-гражданских администрациях" на оккупированных территориях Украины. "Только 18 августа Виталий Хоценко назначил сразу пятерых российских чиновников на разные посты в ДНР", – сообщают журналисты.

По информации издания, в Запорожской области "премьером" стал бывший вологодский вице-губернатор Антон Кольцов, в Херсонской — бывший вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев, и так далее. Кандидатов отбирают из числа слушателей кремлевской "Школы губернаторов" и выпускников конкурса "Лидеры России", мотивируя в первую очередь финансово. По словам журналистов, их оклады в 2–3 раза выше, чем в среднем по России. Особо ценным специалистам могут предложить зарплату в миллион рублей.

Еще одной серьезной мотивацией для работы в Украине, помимо высоких зарплат и карьерных возможностей, могут стать коррупционные перспективы, а именно, возможность разворовывания средств, выделяемых на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. В конце января российские СМИ окончательно подтвердили, что графа "специальный инфраструктурный проект", заложенная в бюджете России на 2023-2025 годы, подразумевает восстановление Донбасса. Еще осенью независимые журналисты выяснили, что расходы по этой графе составят свыше 377 миллиардов рублей.

Как сегодня уверяют пропагандисты, речь идет о самом большом проекте в истории современной России. В выполнении работ уже задействованы более 44 тысяч человек, а также несколько десятков частных строительных компаний. Примечательно, что авторы материала сами признают, что экономика России "до сих пор не избавилась от проблемы коррупции", однако уверяют, что затраты пойдут на пользу стране. Можно только представить масштаб хищений, учитывая, что даже в мирное время воровство доходило до нескольких десятков миллиардов долларов.

Заявленное количество якобы привлеченных к строительству рабочих уже сегодня вызывает вопросы, учитывая, что еще в апреле российские военкоры демонстрировали видео того, как украинские военнопленные восстанавливают разрушенный Москвой Мариуполь. Тогда речь шла только об уборке улиц, однако вскоре российские власти Крыма предложили отправлять пленных бойцов на работы по восстановлению городов Донбасса. В ответ на это еще в конце мая было проанонсировано создание из пленных украинских военных "трудовых отрядов Донбасса".

В сентябре заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, впоследствии погибший при странных обстоятельствах, признавал, что кого-то из пленных, возможно, "привлекают к отдельным видам работ уже сегодня, просто об этом не особо пишут". Неизвестно, в каком масштабе происходит подобное привлечение, но очевидно, что труд военнопленных не оплачивается, и это создает новые возможности для хищения средств, выделенных на оплату рабочих.

Помимо желающих обогатиться чиновников, на оккупированные территории также активно едут силовики. Сразу после провозглашения результатов псевдореферендумов российская полиция и спецслужбы начали формировать в Украине свои территориальные органы управления. Информацию о том, чем занимаются эти подразделения, можно почерпнуть из данных украинских правоохранительных органов, занимающихся расследованием военных преступлений.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины (СБУ) идентифицировала сотрудника ФСБ Сергея Синицина, возглавлявшего карательные рейды россиян в оккупированном Херсоне. Согласно данным СБУ, созданная Синициным структура занималась массовыми похищениями и пытками гражданских людей, а также созданием агентурного аппарата для ведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

После частичной деоккупации украинской армией захваченных областей количество силовиков, желающих ехать в Украину, очевидно, несколько поубавилось. Скорее всего, этим объясняются попытки российских властей отправить в захваченные регионы пенсионеров МВД. На днях в СМИ был обнародован документ, согласно которому перед руководителями полиции в российских регионах поставлена задача выявить пенсионеров МВД, не достигших предельного возраста пребывания на службе. Им делается предложение "вернуться на службу в новых областях России". Контракт будет заключаться не менее чем на шесть месяцев, и для тех, кто его подпишет, установлена ежемесячная надбавка к денежному довольствию.

Если же сложить вместе чиновников, силовиков и хотя бы половину от заявленного числа рабочих, мы увидим, что подобный наплыв россиян на оккупированные территории есть ни что иное, как продолжение российской политики замещения коренного населения приезжими. К слову, американский Институт изучения войны полагает, что предложенная Кадыровым инициатива отправки в Украину кадиев и имамов может использоваться для создания условий долгосрочного переселения мусульманского населения с Кавказа в оккупированные районы Украины.

Напомним, что подобная политика уже много лет проводится в оккупированном Крыму и на Донбассе. По словам лидера крымских татар Мустафы Джемилева, только за 3,5 года аннексии на полуостров переехали 550 тысяч россиян и выходцев с Донбасса. Проблема замещения коренного населения Крыма неоднократно озвучивалась и в Женеве на заседаниях различных комитетов ООН.

Та же ситуация наблюдалась и в Донецкой и Луганской областях. По словам местных жителей, людей массово увольняли с предприятий, вынуждая отправляться на заработки за рубеж, а на их место нанимали приезжих из далеких сибирских деревень, мечтавших переехать в большой город. Теперь, похоже, Кремль всерьез взялся и за новые оккупированные территории.