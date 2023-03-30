У меня есть две новости для в*ты, и обе плохие, ибо поездка на ковёр пушилина к ввх не сулит вообще ничего хорошего.

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Начнём с главного – ставлю 1000$ на то, что во время отъезда пушилина к барину обязательно прилетит по мирняку в Донецке. Эту закономерность заметила даже в*та – как только пушилин уезжает из Донецка, сразу происходит обстрел мирняка, а роспропаганда смакует кишками и оторванными головами, снятыми теми, кто "случайно" оказался поблизости.

Скажу даже больше – обстрел мирняка в Донецке во время пребывания в москве пушилина ну очень хорошо ложится в контекст имиджа путьена, к которому приехал жаловаться вождь племени дрындыды и которого лысое чмо (в*та считает его мачо) грррозно пообещает зашшытить на камеры, а-ля только посмейте исчо раз по Донецку стрельнуть, я прикажу...

Правда, хз шо там может приказать пукин. Войну объявить? Ракетами обстрелять? Звучит тупо и как бы несерьёзно.

Поэтому путину не остаётся ничего, кроме как предстать в образе зошшытника бамбасы, используя контекст убитого россиянами мирняка в Донецке.

Вывод. Предлагаю всем жителям Донецка и Макеевки во время отъезда пушилина сидеть дома и не отсвечивать лишний раз. Причина:

для россиян тупо нету рамок, чем стрелять по цивилам, каким калибром ( за моральные вообще молчу), а значит есть все шансы стать бесплатным манекеном для роспропаганды – оно вам надо?

Более того, хотите расскажу как все будет в плане обстрела цивилов во время отъезда пушилина? В*та *банет по мирным из чего-то дешёвого, типа миномета василька, на месте прилета раскидает болванки от буржуйского оружия и будет орать, мол ууу, западное оружие убивает бамбасууу, прекратите поставлять оружие Украине и прочее бла-бла-бла.

Правда, есть один маленький нюанс, на котором чекисты спалятся или уже спалились – пво называется. Мне ну очень интересно будет почитать и послушать то, как те, кто постоянно кричат о типа величии русского оружия отмажутся или попытаются это сделать в контексте вопроса – как же так получилось, что лучшая в мире пво опять отс*сала у буржуев??

Ибо тогда получается вообще каламбур:

У рф лучшая в мире пво.

Мирняк обстреляла типа Хунта.

Русское пво про*бала все снова, не зашшытила мирняк, хотя должна.

Хотя... может я просто слишком заморачиваюсь – в*та ещё не то сожрёт (есть прецеденты, так сказать). И да, ставлю ещё 100$ на то, что осколки или болванки после обстрела мирняка в Донецке будут от французского оружия – во Франции сейчас протесты как раз, будет самый сок, так сказать.

Далее. Новость на уровне слуха, но не удивлюсь, если этот так и есть.

С 1 квітня по дыныры должны объявить новый этап принудительной "мобилизации". Информация подтверждается, по состоянию на сегодня, от ряда Наших людей в так называемом "правительстве" дыныры.

По слухам, "мобилизация" коснётся парней в возрасте от 18 до 27 лет, а это значит... все плохо, короче, вот шо это значит – Донбасс превращается в край без мужиков. Спасиба, рахиты. Ну, то есть россия.

При чем тут пушилин? Ха! Это вообще отдельная история, о которой знают немногие в Донецке и распространения которой ну очень бы не хотел че пушилин. Поэтому, мне почему-то кажется, что я обязан написать в открытом доступе об этом.

Суть. Суть в том, что во времена, когда в Донецке и вообще по дыныры ловили мужчин как диких животных на улицах, пушилин лично увеличил квоты по сбору пушечного мяса в два, с*ка, раза. Причина – ну очень хотелось выслужиться перед пукиным и показать себя не просто барыгой, которого не уважает даже в*та в Донецке.

Соответственно, можно предположить, что одной из темой разговора с ввх будет именно так называемая мобилизация по дыныры, а пушилин сделает что? Прааавильно:

предложит увеличить количество мяса, а-ля – не ссы, начальник, я все порешаю просто дай команду, дальше я сам.

Как по мне, то вариант вполне рабочий. Следите за руками:

Пушилин едет в москву на ковёр.

В это время стреляют по мирняку, куча крови и мяса на деревьях.

Пушилин объявляет новый этап типа мобилизации в контексте того, что пора молодому поколению дать п**ды Хунте, во имя дилдов и прочее бла-бла-бла.

Звучит торжественная музыка о норотной войне, молодняк дыныры отправляют на убой, а путин это одобряет.

Короче, все в плюсе и везде одни плюсы всем. Кроме мирняка, конечно, на который ср*ть хотели и пушилин, и пукин – цивилов тупо не жаль использовать как для съёмок фейковых, типа обстрелов со стороны Украины, так и в качестве пушечного мяса.

А вообще, грустно всё это. Регион превращается в пустыню. Спасибо россиянам, бл*дь - ашшшвабадили, бл*ть.

Мораль. Ваш ход, граждане чекисты. Шах.