Зачем нужен внутренний карман на трусах: ответ шокировал женщин

Большинство женщин не знают для чего нужен маленький карманчик на трусах. Некоторые думают, что это элемент декора, который никак не влияет на комфорт и здоровье.

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Однако такой карман играет важную роль в поддержании интимной гигиены. Издание Express опубликовало мнение эксперта по этому вопросу.

Такой элемент на нижнем белье называется ластовица. Она обеспечивает сухость и вентиляцию в течение дня.

Обычно ластовицы шьют из натуральных тканей, которые помогают чувствовать себя комфортно и хорошо поглощают влагу. Они также снижают риск инфицирования и защищают интимные зоны от раздражения.

Белье из синтетических материалов, таких как полиэстер, препятствуют попаданию воздуха и это нарушает микрофлору организма и приводит к возникновению болезней. Например, частым явлением есть молочница, потому что тесная одежда из некачественной ткани создает теплую, влажную среду, где размножаются грибы кандида.

Также длительное использование гигиенических прокладок и нахождение во влажных купальниках способствует возникновению этой болезни.

"Когда мы ходим целый день в одних и тех же трусиках, наше тело вырабатывает пот и влагу, которые потом могут задерживаться в нижнем белье – бактерии из нашего пота могут поглощаться тканью, которая прижимается к интимным зонам, что приводит к накоплению пота. Это может изменить микрофлору влагалища и увеличит вероятность возникновения таких заболеваний, как бактериальный вагиноз, дрожжевые инфекции и другие болезни", – объяснила врач и эксперт по интимному здоровью Ширин Лахани.

По ее словам, при покупке трусиков обязательно нужно обращать внимание на материал и маленький кармашек на них, который поможет избежать негативных последствий для здоровья.

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