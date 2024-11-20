Зачем на джинсах сзади пришивают кожаную этикетку: истории более 100 лет

Непременным атрибутом джинсов является маленькая кожаная этикетка на задней части пояса. Обычно она содержит название бренда, а также другую идентификационную информацию, например год основания компании.

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Немногие знают, что эта этикетка даже имеет свое название – "жакрон" (jacron), а впервые ее пришили на джинсы в конце XIX века. OBOZ.UA рассказывает об истории возникновения жакрона и объясняет, зачем на джинсы пришивают этикетку.

Что такое жакроны

На самом деле жакроны существуют уже больше века. Levi's был первым брендом, начавшим использовать эти нашивки на джинсах. В конце XIX века бренд представил жакрон на своих комбинезонах, а вскоре – и на джинсах.

Фирменная нашивка Levi's визуально указывает на долговечность изделия – два коня тщетно пытаются разорвать джинсы. В 1873 году компания Levi's ввела массовую моду на пришивание кожаных патчей на заднюю часть джинсовых изделий.

С тех пор жакроны стали синонимом фирменных джинсов – даже небольшие, менее известные бренды обычно используют эти нашивки на своих изделиях.

Термин "жакрон" означает небольшую прямоугольную или квадратную заплатку на задней части пояса джинсов. Раньше эти этикетки шили исключительно из натуральной кожи.

Сегодня большинство брендов используют искусственную кожу или смешанную синтетику. Независимо от материала, внешний вид жакрона мало изменился за более чем столетие, но нашивки стали более выносливыми.

Натуральная кожа, конечно, дороже искусственной, а также различных смешанных синтетических материалов, но также более уязвима к повреждениям при контакте с водой.

Почему джинсы имеют жакрон

Жакроны считают эстетическими, поэтому распространено мнение, что их используются исключительно для улучшения внешнего вида джинсов. Нашивки находятся на линии талии, потому хорошо заметны. Но есть и другие, более практичные причины необходимости жакронов.

В конце XIX века нашивки использовали, прежде всего, для защиты от подделок. Подпольные цеха начали копировать джинсы известных брендов.

Жакроны возникли как способ для авторитетных и легальных джинсовых брендов оградиться от подделок. На первых жакронах было выбито название бренда, а для процесса штамповки потребовался специальный инструмент. Да и цена на натуральную кожу была достаточно высокой, чтобы копировать нашивки в промышленных масштабах для подпольных производителей.

Хотя главное предназначение жакронов – защита от подделок, они также могут укрепить джинсы вокруг линии талии. Даже если джинсы правильно сидят, ткань так или иначе растягивается во время ношения. Наличие квадратной или прямоугольной нашивки поможет скрепить линию талии.

Жакроны не требуют дополнительной чистки или иного ухода.

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