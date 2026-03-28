Спичечный коробок с одним аптечным компонентом за унитазом – и у вас десятки лет не будет вони

Неприятный запах в туалете – очень распространенная проблема, с которой, на самом деле, трудно бороться. К тому же, большинство известных методов предусматривают немалые расходы.

В последнее время в соцсетях начали обсуждать достаточно эффективный и бюджетный лайфхак, который заключается в использовании обычного активированного угля, пишет OBOZ.UA.

Активированный уголь – эффективный и дешевый натуральный абсорбент, поглощающий влагу и запахи в туалете.

Положите 10-20 растолченных таблеток в открытую емкость (спичечный коробок, баночку) и разместите за унитазом или на полочке. Обновляйте уголь каждые 2-3 недели для стабильного эффекта.

Как использовать активированный уголь

"Угольный поглотитель": разомните 10-15 таблеток угля, насыпьте в небольшую емкость (например, старый спичечный коробок или пластиковую крышку) и поставьте в скрытом месте, где нет прямого попадания воды.

Создание самодельного освежителя: растолките уголь, насыпьте в тканевый мешочек и добавьте несколько капель эфирного масла (лимон, чайное дерево), чтобы не только поглощать запах, но и ароматизировать воздух.

Борьба с влагой: уголь прекрасно впитывает влагу, которая является причиной запаха, поэтому его размещение возле унитаза уменьшит затхлость.

