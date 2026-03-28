Спичечный коробок с одним аптечным компонентом за унитазом – и у вас десятки лет не будет вони
Неприятный запах в туалете – очень распространенная проблема, с которой, на самом деле, трудно бороться. К тому же, большинство известных методов предусматривают немалые расходы.
В последнее время в соцсетях начали обсуждать достаточно эффективный и бюджетный лайфхак, который заключается в использовании обычного активированного угля, пишет OBOZ.UA.
Активированный уголь – эффективный и дешевый натуральный абсорбент, поглощающий влагу и запахи в туалете.
Положите 10-20 растолченных таблеток в открытую емкость (спичечный коробок, баночку) и разместите за унитазом или на полочке. Обновляйте уголь каждые 2-3 недели для стабильного эффекта.
Как использовать активированный уголь
"Угольный поглотитель": разомните 10-15 таблеток угля, насыпьте в небольшую емкость (например, старый спичечный коробок или пластиковую крышку) и поставьте в скрытом месте, где нет прямого попадания воды.
Создание самодельного освежителя: растолките уголь, насыпьте в тканевый мешочек и добавьте несколько капель эфирного масла (лимон, чайное дерево), чтобы не только поглощать запах, но и ароматизировать воздух.
Борьба с влагой: уголь прекрасно впитывает влагу, которая является причиной запаха, поэтому его размещение возле унитаза уменьшит затхлость.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем удалить стойкий налет на унитазе.
