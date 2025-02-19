Забудьте о 'зізнатися у коханні': как правильно и красиво сказать по-украински

Не так давно прошел День святого Валентина, и мы со всех сторон слышали о том, как люди "зізнавались" друг другу в "коханні". Но знали ли вы, что такая формулировка противоречит правилам украинского языка ?

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На это обратила внимание писательница и филолог Оксана Забужко. На своей Facebook-странице она пояснила, что такая формулировка является калькой с русского "признаваться в любви".

"Это по-русски "признание" может быть что "в любви", что "в измене", что вообще прокурору, – а по-украински "признаются" только в чем-то скрыто-злом", – пояснила писательница. Таким образом, выходит, что украинское слово "зізнаватися" семантически никак не подходит к слову "кохання".

А как же правильно? Забужко сформулировала очень четко. "В любви же по-украински "освідчуються", и только "освідчуються", неужели это слово так трудно запомнить, что вы его так старательно избегаете?!", – спросила своих подписчиков она.

Кроме того, писательница объяснила, что говорящие часто неправильно употребляют слова, когда рассказывают о предложении жениться. "Украинский не любит канцелярита, он любит изящные, сжатые, "эргономичные" обороты: сказать "Він мені освідчився" – то же, что по-рос. "сделал предложение" (не то, от которого нельзя отказаться, а руки и сердца), – вы же, как и Проня Прокоповна, упрямо тащите эту плохо переведенную когда-то чиновником РИ c французского конструкцию гугл-транслейтом в украинский и настойчиво "робите пропозицію", – возмутительно. "…Помилуйте, да почему же просто не "освідчився"?", – спросила Забужко.

Более того, она дала своим подписчикам целый словарь украинской любовной лексики:

покохались – почувствовали друг к другу любовь;

– почувствовали друг к другу любовь; освідчились – предложили жениться;

– предложили жениться; молодята заручились, дали собі слово – достигли договоренности о предстоящем браке;

– достигли договоренности о предстоящем браке; каблучка, заручинова – перстень, который дарят на помолвку;

– перстень, который дарят на помолвку; обручка – кольцо, которое надевают в день свадьбы, символ брака.

"Любите красиво, и начинайте с речи, потому что программирование словом – страшная штука: "зізнаватись в коханні" – это так, будто в какой-то дрянности. Неужели у вас действительно такая любовь, что в ней стыдно искренне "освідчитися"?", – завершила свое эмоциональное сообщение Оксана Стефановна.

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