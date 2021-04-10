Забродский объяснил, почему Украина не должна расчитывать на НАТО в случае вторжения России

В возможном военном противостоянии с Россией, Украина в первую очередь должна рассчитывать на саму себя, а единственная силовая организация, которая гарантированно будет бороться за страну – это ее Вооруженные силы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский. По его словам, вместе с тем страны НАТО могут предоставлять поддержку в другом виде, необязательно в высадке военного контингента.

"Предоставление военной помощи со стороны Запада и НАТО – достаточно серьезный механизм. Даже в случае нападения на одну из стран НАТО не сразу последует реакция всех его членов в плане применения вооруженных сил. Поэтому Украина должна рассчитывать на себя, а единственная силовая организация, которая гарантированно будет бороться за нее – это ВСУ", – отметил генерал-лейтенант.

По его словам, западные партнеры Украины могут помочь нам в разных формах, и это необязательно прибытие эшелонов с техникой, воинских частей и подразделений.

"Я бы очень хотел, чтобы такие дивизии появились в Украине, но это может быть материальная помощь, предоставление разведывательной информации, поскольку у нас ограниченные возможности, определенные действия по контролю воздушного пространства. Военное присутствие кораблей в Черном море, мощная поддержка в информационном пространстве, взаимодействие спецслужб", – подытожил Забродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Михаила Забродского, помощь западных партнеров чрезвычайно важна, однако она не подразумевает участие их военных в борьбе за Украину в случае наступления российских войск.