Забрали технику и вырыли окопы: оккупанты перегруппировались на севере Крыма. Фото

Российские оккупационные войска находятся в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Примечательно, что "жесты доброй воли" они готовятся делать в том числе и во временно оккупированном Крыму.

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На севере полуострова захватчики перегруппировались. Об этом свидетельствуют фото со спутника, опубликованные в Twitter OSINT-аналитиком Брэди Эфриком.

Он отметил, что оккупанты опустошили находящийся на севере полуострова военный склад. В частности оттуда вывезли танки, бронетехнику и артиллерию.

"Согласно новым спутниковым снимкам, российские войска опустошили этот военный склад на севере Крыма. Это место использовалось для хранения танков, бронетехники и артиллерии", – отметил Эфрик.

Стоит отметить, что куда именно захватчики опрокинули эту технику неизвестно. Однако это явное свидетельство того, что оккупанты готовятся к обороне временно захваченных ими территорий Украины.

Напомним, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что пока все с нетерпением ждут начала украинского контрнаступления, оно уже "тихонько идет". Украинские воины сейчас методично работают над уменьшением мощностей и возможностей вражеской группировки.

Американские чиновники считают, что контрнаступление Сил обороны Украины для освобождения всех захваченных Россией территорий может начаться в мае. Его основой может стать операция вдоль береговой линии Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не спекулировать на тему контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что информацией о планах наших войск владеет ограниченный круг лиц, поэтому никто точно не скажет, где и как ВСУ будут уничтожать врага.

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