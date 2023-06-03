'За все содеянное россияне понесут ответственность': Зеленский отреагировал на удар РФ по дому на Днепропетровщине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар российских оккупационных войск по дому на Днепропетровщине. Он подчеркнул, что россияне понесут ответственность за все содеянное.

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что под завалами разрушенных оккупантами зданиями находятся люди.

"Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают. Еще раз Россия доказывает, что является страной – спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что вечером в субботу, 3 июня, в Днепре был слышен мощный взрыв. Сразу после него в городе и области была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Подгородненскую общину вблизи областного центра.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Подгородненскую общину Днепровского района. Предварительно есть шесть пострадавших, среди них – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 29 мая нанесли удар по одной из громад на Днепропетровщине. Вражеские снаряды убили человека, еще девять жителей пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!