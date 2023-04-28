'За Умань!' Пограничники подготовили возмездие за российский террор. Видео

Пока российские оккупанты зверски обстреливают украинские мирные города и убивают гражданских, украинские защитники будут уничтожать эту нечисть на поле боя. Украинские пограничники уже подготовили возмездие за ракетную атаку россиян по Умани.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины. Сегодня утром российские террористы в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, которые привели к гибели и ранениям гражданского населения.

По состоянию на 17:00 известно, что в Умани в результате ракетной атаки по жилому дому, где мирно спали люди, погибли 20 человек, среди которых 3 ребенка, еще 18 человек пострадали.

"За Умань!" – пограничники подготовили справедливое возмездие за российский террор! Отомстим за каждого!" – отметили в ГПСУ.

Стоит отметить, что во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 28 апреля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 04:00 взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве, где работала ПВО.

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