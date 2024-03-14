За сутки энергетики вернули свет 9 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

13 марта специалисты ДТЭК смогли вернуть свет 8,6 тыс. семей в 13 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются атаки, ракетные и авиаудары, из-за чего продолжает разрушаться энергосистема. Ежедневно над восстановлениями в Донецкой области работает около 70 бригад энергетиков ДТЭК.

Вчера им удалось вернуть свет в 13 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов. Вновь со светом 8,6 тыс. семей.

Энергетики всегда приступают к работам сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.