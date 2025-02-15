За сутки энергетики вернули свет 17 тыс. семей после вражеских атак – ДТЭК

За день энергетики ДТЭК вернули свет 17 тыс. семей Донетчины и Днепропетровщины, чьи дома были без света после вражеских атак.

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Об этом сообщают в ДТЭК. Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения претерпевает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"В течение 14 февраля энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 13 населенных пунктов области. Снова со светом 15 291 семьи региона", – отметили в компании.

Также постоянные разрушения от российских оккупантов испытывает Днепропетровская область. 14 февраля энергетики ДТЭК вернули свет 1645 семьям одного из районов Днепропетровщины.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.