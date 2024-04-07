За сутки энергетики вернули свет 17 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

В течение суток энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение более 17 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской области, дома которых были обесточены в результате атак по энергетическим объектам.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК

Из-за продолжающихся боевых действий в Донецкой области сохраняется очень тяжелая ситуация. Постоянные обстрелы, в частности, разрушают энергетическую инфраструктуру.

Несмотря на боевые действия за последние сутки энергетики смогли с разрешения военных попасть в ряд повреждений и отремонтировать их. Снова со светом дома 15 тысяч семей Донбасса.

Также оккупанты продолжают атаковать энергообъекты Днепропетровщины. Здесь в течение суток ремонтные бригады ДТЭК вернули свет для 2,3 тысячи домов, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Энергетики почти круглосуточно работают, чтобы оперативно устранять последствия атак и возвращать людям свет.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.