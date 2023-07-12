За сутки энергетики ДТЭК вернули свет в домах 17 тысяч семей

За 11 июля в Донецкой области энергетикам ДТЭК удалось выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение 6 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"За сутки специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электричество в 6 населенных пунктов прифронтового региона. Электроснабжение снова получают 17 270 семей", – говорится в нем.

В ДТЭК отметили, что боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего без электроснабжения остаются населенные пункты, где энергетики не имеют доступа к проведению работ.

Отмечается, что специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 504 сутки, чтобы чинить поврежденное врагом оборудование.

Напомним, в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.