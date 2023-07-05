В течение июня энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в домах 277 тыс. семей

В июне энергетики ДТЭК вернули свет 277 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что энергетики операторов систем распределения за июнь вернули свет 228 тысяч семей на Донетчине и 42 тысяч семей Днепропетровщины, которые приближены к зонам активных боевых действий и временно оккупированных территорий.

Также, энергетики вернули свет почти 5 тысяч семей Киева, 1,7 тысячи семей Киевщины и 85 домохозяйствам Одесщины, оставшихся без электроснабжения в результате атак.

Отмечается, что после каждой воздушной или артиллерийской атаки специалисты ДТЭК максимально оперативно ремонтируют электросети как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

"Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Как сообщалось, в мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тысяч семей.