За сутки ДТЭК вернул свет в дома почти 6 тыс. семей после вражеских атак

За последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 5,8 тыс. семей Донетчины и Днепровщины, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что Донбасс продолжает оставаться регионом наиболее активных боевых действий. Постоянные вражеские обстрелы также разрушают сети и энергооборудование. Несмотря на тяжелую ситуацию, за вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах 3,5 тысячи семей прифронтового региона.

Не стихают и вражеские удары по Днепровщине. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. Здесь 5 февраля энергетики смогли вернуть свет в 2,3 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.