За сутки ДТЭК вернул свет в дома 29 тыс. семей, которые были обесточены из-за боевых действий

6 июля энергетики провели ряд ремонтов электросетей в Днепропетровской и Донецкой области, разрушенных в результате очередных атак россии.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Вчера враг снова атаковал юг Днепровщины дронами и артиллерией. В результате одного из обстрелов был поврежден один из энергообъектов и обесточен целый город.

Как только получили разрешение на работу от ВСУ и ГСЧС, энергетики ДТЭК Днепровские электросети оперативно провели осмотр и восстановление оборудования. За 3,5 часа вернули электроснабжение более 27 тысяч семей. В настоящее время электроснабжение в регионе полностью восстановлено", – сообщают в ДТЭК.

Трудная ситуация сохраняется в Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы врага, за минувшие сутки энергетики возобновили электроснабжение более 2 тысяч домов в 7 прифронтовых населенных пунктах области.

Ежедневно над восстановлениями в области работает около 70 бригад ДТЭК Донецкие электросети. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям Донбасса, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 341 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.