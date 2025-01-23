За сутки ДТЭК вернул свет почти 35 тыс. семей после вражеских обстрелов

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 34,7 тыс. семей в Донецкой и Киевской областях, чьи дома обесточивались из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что постоянные вражеские обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары продолжают разрушать мирные населенные пункты Донбасса. Несмотря на постоянные атаки, вчера энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить электричество в домах 34,2 тысяч семей.

Также враг продолжает атаковать Киевскую область. Здесь за прошедшие сутки энергетикам удалось восстановить свет в 522 домах местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 252 тысячам семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.