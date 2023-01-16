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За распространение информации, используемой врагом против Украины, светит уголовная ответственность

Александр Чебаненко
мнения
Общество / Мнения
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За распространение информации, используемой врагом против Украины, светит уголовная ответственность

О живом обсуждении в нашем общественном пространстве громкого заявления одного персонажа, который называет себя советником, и того, что, мол, невозможно привлечь к уголовной ответственности лиц за распространение информации, которую враг использует в информационном пространстве против Украины.

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Такой вывод не совсем верен.

Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины, деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины, квалифицируется как государственная измена.

Если такие деяния совершены в условиях военного положения, они наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

При этом для наступления ответственности за госизмену не обязательно, чтобы персонаж занимал государственный пост.

Путь чтобы выяснить, была измена или нет, известен: уголовное производство – следствие – суд.

Как говорится, было бы желание...

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