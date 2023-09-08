За причастность к псевдовыборам на оккупированных территориях грозит 15 лет тюрьмы, – замминистра

Участие в подготовке и проведении незаконных "выборов", устраиваемых на оккупированных территориях Украины государством-агрессором Россией, влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому лица, считающие, что за участие в создании имитации "волеизъявления" они не будут отвечать перед законом, глубоко ошибаются.

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Каждому из причастных к организации и проведению фейкового плебисцита грозит до 15 лет за решеткой. Об этом предостерег заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Андрей Стельмах в эфире телемарафона.

Уверенность коллаборантов, причастных к организации и проведению псевдовыборов на оккупированных территориях Украины в том, что "Россия здесь навсегда" и они не будут отвечать за совершенное по украинскому законодательству – их большая ошибка. Ответственность настигнет каждого – согласно действующему Уголовному кодексу Украины, а имена преступников уже сейчас тщательно фиксируются.

"Многие из этих людей, которые привлечены к "выборам", почему-то думают, что за это не будут наказаны, потому что это не в пределах компетенции нашего Уголовного кодекса. ...Статья 111 как раз и предусматривает наказание до 15 лет ... за подготовку, пропаганду, участие в псевдорефрендуме… То есть эти люди, когда территории будут освобождены, будут однозначно привлечены к ответственности… Почему они считают, что те, у кого нет на руках крови, не будут нести уголовной ответственности… Но эти люди – преступники по украинскому законодательству. И мы их фиксируем, мы их знаем", – сказал Стельмах.

При этом отвечать по закону будут как прямо вовлеченные в псевдоизбирательный процесс лица, так и те, чье участие можно охарактеризовать как опосредованное. В качестве примера Стельмах назвал директоров школ или главных врачей больниц или поликлиник, которые дали разрешения на открытие на территории учебных или медицинских учреждений "избирательных участков".

"Возможно, он действует по принуждению, но в любой момент он может уволиться с должности главного врача и не переходить ту черту, за которой уже наступает уголовная ответственность. Это выбор каждого человека", – подчеркнул замминистра.

Действующее законодательство в части правового режима на временно оккупированных территориях существенно расширяется. Государственные органы готовят ряд нормативно-правовых актов, которые восполнят существующие законодательные "пробелы" и установят ответственность за те или иные преступления на неподконтрольных территориях Украины.

"Значительное количество (коллаборантов. – Ред.) будет привлечено к ответственности или будут разработаны определенные законодательные механизмы определенной люстрации. Даже если они косвенно и по принуждению участвовали (в организации псевдовыборов. – Ред.)", – подчеркнул он.

Тем гражданам, которые не хотят становиться преступниками с точки зрения украинского законодательства, а также не желают участвовать в фейковом голосовании, Стельмах посоветовал любыми путями выезжать с оккупированных территорий. Он заверил, что государство предоставит эвакуированным жилье, статус ВПЛ и финансовую помощь.

Напомним, о том, что оккупанты начали имитацию "выборов" на Херсонщине и Луганщине, стало известно еще 3 сентября, а в Донецкой и Запорожской областях она стартовала еще раньше. Под видом "досрочного голосования" представители псевдоизбиркомов ходят по домам украинцев в сопровождении автоматчиков и заставляют людей участвовать в срежиссированном Кремлем спектакле.

Однако даже это не помогает захватчикам создать иллюзию "массовой поддержки". Из-за нежелания людей участвовать в "голосовании", оккупанты заставляют российских солдат переодеваться в гражданское и идти на "выборы".

При этом псевдовыборы призваны не только "легализовать" (как рассчитывает Кремль) российскую оккупацию части украинских территорий. В ходе фейкового голосования оккупанты также собираются выявить потенциальных кандидатов на пушечное мясо для мобилизации, которую развернут сразу после "выборов". В частности, такие намерения у захватчиков есть относительно Луганщины.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заверил, что все причастные к "выборам" на оккупированных территориях Украины подпадут под американские санкции.