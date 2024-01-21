За последние два дня энергетики ДТЭК возобновили поставки света для более чем 17 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины

В течение 19 и 20 января энергетики в очередной раз возобновляли электросети на Днепропетровщине и Донбассе, разрушенные из-за обстрелов РФ. Свет вернули в дома более 17 тысяч семей.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетикам за последние двое суток удалось ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет более чем в 10 тысяч домов жителей Донецкой области. А также 7 тысяч – Днепропетровской области, которая в очередной раз подверглась обстрелам с оккупированных территорий.

"После ночной атаки была перебита линия электропередачи на юге Днепропетровской области. Без света осталось более 11 тысяч домов. Сейчас большинство из них подключено. Аварийные бригады работают, чтобы как можно быстрее вернуть электропитание еще в 4,5 тысяч обесточенных домов", – сообщают в ДТЭК.

Трудная ситуация сохраняется в Донецкой области. Постоянные обстрелы региона продолжаются. Ежедневно над восстановлениями в области работают более 60 бригад энергетиков. В компании отмечают, что специалисты не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуации в безопасности в регионе.

Как отметили в компании, энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.