За новогодние праздники энергетики ДТЭК Ахметова возобновили электроснабжение 128 тысяч семей

В предновогоднюю неделю и новогодние праздники с 26 декабря по 3 января энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 128 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских террористических обстрелов в Киеве, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Всего с 26 декабря по 3 января специалисты ДТЭК Сети возобновили работу электросетей в 80 населенных пунктах Донецкой, Одесской и Днепропетровской областей и в Киеве.

Энергетикам ДТЭК удалось обеспечить стабильное электроснабжение жителей Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей в Новогоднюю ночь. Энергетики уже 10 месяцев работают в условиях повышенного риска, чтобы возобновлять электроснабжение после обстрелов. С начала полномасштабного вторжения они возобновили электроснабжение уже 6,6 млн клиентов. Некоторым из них – уже десятки раз из-за регулярных атак врага. Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ.

К сожалению, 3 января во время выполнения работ в Краматорске от ракетных обстрелов пострадал энергетик ДТЭК Донецкие электросети. В тот же день ему предоставили необходимую медицинскую помощь. Компания и дальше позаботится о необходимой помощи сотруднику.

По состоянию на 4 января в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, удается проводить отключения согласно стабилизационным графикам.