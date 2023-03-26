За несколько недель до гибели дал завещание семье: в Ривне попрощались с погибшим Героем Сергеем Ковбарем. Фото

В Ривне в воскресенье, 26 марта, попрощались с погибшим на фронте 52-летним военным Сергеем Ковбарем. Герой вступил в ряды украинской армии в начале полномасштабного вторжения России, а последний бой принял в городе Часов Яр на Донетчине.

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О прощании с Героем рассказали на официальной Facebook-странице Ривненского городского совета. Там отметили, что Ковбар защищал Украину в самых горячих точках, последние месяцы держал оборону Бахмута, а затем его подразделение перевели в Часов Яр.

52-летний старший солдат погиб 21 марта 2023 года во время выполнения боевого задания в Часовом Яру в результате артиллерийского обстрела противником. У него остались родители, жена и двое детей.

Мэр Ривне Александр Третьяк отметил, что погибший воин никогда не жаловался, но несколько недель назад дал жене установку о том, что нужно продолжать жить, несмотря ни на что.

"Сергей был молчуном, никогда не жаловался, мало рассказывал, но в последние недели жизни дал жене установку: "Чтобы не случилось, надо продолжать жить." Сложно утолить боль потери, но именно эти слова Сергея должны дать силу родителям, жене и детям – 20-летней дочери и 18-летнему сыну – идти дальше, гордо неся фамилию нашего современного Героя," – сказал городской голова.

Жена Героя рассказала, что у ее мужа были золотые руки, он был хорошим сыном и отцом и очень любил жить.

"Он был золотым мужчиной, хорошим сыном – родители уже пожилые люди, живут в Ривне, хорошим отцом. Мы вместе вырастили двоих детей – дочери 20 лет, а сыну – 18. А еще Сергей очень любил жить", – отметила Ирина.

Сергей Ковбар родился в Ривне, учился в тогдашнем ПТУ и текстильном техникуме на электромонтера. После возвращения из армии работал на ровенской нетканке. Последние годы работал в сырьевом цехе цементного завода в Здолбунове (Волынь-цемент, Dyckerhoff).

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