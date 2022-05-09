За неделю энергетики вернули свет для почти 115 тыс. семей – ДТЭК

За прошедшую неделю энергетики вернули в 115 тысяч домов, пострадавших от боевых действий в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

За прошедшую неделю (со 2 по 8 мая) в Киевской области энергетики возобновили электроснабжение в 18 населенных пунктах и вернули свет для 8 405 семей. Возобновляемые работы в Киевской области завершены на 90%.

"Всего с 3 апреля, с тех пор, как Киевщина была освобождена от оккупантов, удалось вернуть свет более 90% всех домов, оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом — более 140 тысяч семей", - говорят в компании Рината Ахметова.

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На Донетчине, несмотря на боевые действия энергетики, возобновили электроснабжение в 126 населенных пунктах.

"За минувшую неделю электромонтерам ДТЭК Донецкие электросети удалось частично вернуть электроснабжение в 126 населенных пунктов Донецкой области, всего энергетики вернули свет в дома 90 632 семей. Из-за активных боевых действий в некоторых населенных пунктах сети приходится ремонтировать регулярно", - сообщают в ДТЭК.

Также из-за вражеских обстрелов в Одесской области без света осталось более 21 тысячи жителей области.

"Электромонтерам ДТЭК Одесские электросети удалось за менее чем 2 часа возобновить электроснабжение для 13 875 семей в 25 населенных пунктах", - отмечают в компании.

"Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых пищевых продуктов и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях", - подчеркнули в ДТЭК.